Киев, , 00:11 — REGNUM Рабочий 63 лет погиб в результате несчастного случая на Побугском ферроникелевом комбинате в Кировоградской области Украины. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Госслужбы страны по вопросам труда.

ЧП произошло на заводе 4 октября. Сообщается, что во время разлива расплавленного металла из ковша в конвертер №4 произошёл выброс жидкой металло-шлаковой смеси. Расплавленный металл попал на литейщика завода.

Мужчина получил ожоги около 90% тела. Он был госпитализирован, в течение двух суток врачи боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего так и не удалось.

В настоящее время правоохранительными органами начато расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании гибели рабочего на территории Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината в Архангельской области.

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