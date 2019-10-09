Киев, 9 октября 2019, 00:11 — REGNUM Рабочий 63 лет погиб в результате несчастного случая на Побугском ферроникелевом комбинате в Кировоградской области Украины. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Госслужбы страны по вопросам труда.
ЧП произошло на заводе 4 октября. Сообщается, что во время разлива расплавленного металла из ковша в конвертер №4 произошёл выброс жидкой металло-шлаковой смеси. Расплавленный металл попал на литейщика завода.
Мужчина получил ожоги около 90% тела. Он был госпитализирован, в течение двух суток врачи боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего так и не удалось.
В настоящее время правоохранительными органами начато расследование обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании гибели рабочего на территории Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината в Архангельской области.
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