Ульяновск, , 20:58 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя Димитровградского технического колледжа. Ему инкриминируют получение взяток, сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным ведомства, в мае 2019 года обвиняемый получил через посредника от студентов 299 тыс. рублей за защиту дипломных работ. Правоохранители считают, что средства студенты перечисляли на карту родственницы преподавателя, которая их обналичивала и передавала злоумышленнику.

Следствием установлено 23 эпизода получения взяток. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконных действий»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года был вынесен приговор по обвинению в получении взятки бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области. Следствием и судом было установлено, что 18 июля 2018 года злоумышленник через посредника получил взятку в виде топливной карты за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников УФССП за нарушения противопожарной безопасности. Тогда суд назначил три года лишения свободы условно и 1,87 млн рублей штрафа.

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