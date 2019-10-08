Колпино, Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM В поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга в квартире на восьмом этаже произошла взрывная разгерметизация аккумулятора электросамоката, стоявшего на зарядке, и возник пожар. В результате ЧП пострадала женщина, совершенно не причастная к инциденту.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило 8 октября в 17:10 мск с Полевой улицы, дом 9.

В однокомнатной квартире выбило окно, возникло горение обстановки на площади 2 кв. метра. В 18:30 пожар был ликвидирован. По данным СМИ, с огнем справились сами жильцы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», пострадала женщина, проходившая мимо дома. Осколок выбитого взрывом стекла повредил ей глаз. Пострадавшую направили в больницу для осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, электросамокат спровоцировал крупный пожар в многоэтажном жилом доме на юге Германии. Пожар произошел 18 сентября в Мюнхене. При его тушении были эвакуированы 93 человека, 10 жильцов пострадали от вдыхания дыма.

Ранее в австрийском Линце так же из-за электросамоката сгорел склад.

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