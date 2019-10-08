Ульяновск, , 20:25 — REGNUM В Ульяновской области подростки стали значительно реже идти на преступления. В полиции объясняют это проведением межведомственных операций и профилактических мероприятий, сообщили ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным министерства, в январе-августе 2019 года почти на треть снизить уровень подростковой преступности — с 232 до 159, в том числе в составе группы — более чем наполовину, с 95 до 47.

В министерстве отмечают, что этому способствовал не только комплекс межведомственных операций, но и профилактические мероприятия, направленные на поддержание «в подростковой среде желания проявить себя в спорте, общественной жизни, стремления к здоровому образу жизни», а также меры по организации летней занятости несовершеннолетних.

Кроме того, полиция проводит прямую телефонную линию с жителями по вопросам профилактики подростковой преступности с участием инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Ближайшая телефонная линия состоится 20 декабря.