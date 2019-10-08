Дакар, , 19:54 — REGNUM Экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 767 компании Ethiopian Airlines в аэропорту столицы Сенегала Дакаре. Об этом 8 октября сообщает Agence France-Presse.

По предварительной информации, пилот самолёта, следовавшего авиарейсом из Дакара в столицу Эфиопии Аддис-Абебу запросил разрешения вернуться в аэропорт вылета после возгорания одного из двигателей.

Уточняется, что двигатель у авиалайнера загорелся практически сразу после взлёта. После приземления огонь был оперативно ликвидирован.

Все 90 пассажиров и членов экипажа были благополучно эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном приземлении самолёта авиакомпании United Airlines в аэропорту города Бангора в американском штате Мэн из-за проблем с герметизацией салона.

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