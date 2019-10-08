Курган, , 19:22 — REGNUM Природоохранная прокуратура Курганской области проверяет информацию о подпольном крематории в центре Кургана на улице Омской, ранее появившуюся в СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

На место выехали также специалисты регионального управления правления Роспотребнадзора.

«С учётом имеющейся реальной угрозы причинения вреда людям и окружающей природной среде специалистами принимаются все необходимые меры для устранения возможных последствий совершенного правонарушения и не допущения возникновения инфекционных заболеваний людей и животных», — сообщает пресс-служба прокуратуры Зауралья.

Отмечается, что помещение подпольного крематория опечатано, сотрудники прокуратуры фиксируют и протоколируют факты. После опроса свидетелей, материалы будут переданы в СУ СКР по Курганской области.

Напомним, 8 октября издание Znak.com сообщило, что в Кургане действует подпольный крематорий, где сжигают человеческие останки, медицинские отходы и трупы животных, а также утилизируют просроченные лекарственные препараты.

Расположен нелегальный объект в заброшенном цехе по улице Омской, 179а. Об этом изданию сообщил собственный источник. Выехав на место, журналисты лично убедились в наличие крематория, где стоит зловоние и полно коробок и мешков с маркировкой «Опасные биологические отходы категории «Б».

Кроме того, информатор, который привёл прессу в подпольный крематорий, заявил, что утилизацией отходов занимается семья: муж, жена и несовершеннолетние дети.

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