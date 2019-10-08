Варшава, , 19:19 — REGNUM Два человека погибли, ещё четверо получили ранения при взрыве, произошедшем во время обезвреживания снарядов времён Великой Отечественной войны в Польше. Об этом 8 октября сообщил журналистам представитель генерального штаба вооруженных сил страны Марек Павляк.

Инцидент произошёл на лесной территории Силезского воеводства у города Кузня-Рациборска, где военнослужащие занимались обезвреживанием артиллерийских снарядов.

Павляк пояснил, что речь идёт о пяти артиллерийских снарядах. Произошла неконтролируемая детонация боеприпасов, в результате которой на месте ЧП скончались двое военнослужащих.

Ещё двоих раненых в тяжёлом состоянии госпитализировали с помощью вертолётов, два сапёра получили лёгкие ранения и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. В мэрии Кузня-Рациборска пояснили, что в лесу, где произошёл взрыв, осталось ещё много боеприпасов, которые лежат там со времён Второй Мировой войны.

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