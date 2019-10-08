В Москве скончался молодой теннисист Михаил Бирюков, передаёт 8 октября «Комсомольская правда».

Москва, , 18:51 — REGNUM По данным СМИ, молодого спортсмена нашли в ванной. Прибывший наряд скорой помощи не успел его спасти. Издание отмечает, что погибший является сыном известной спортсменки, четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой.

Сам Михаил Бирюков в 2010 году выступил на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, где завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях.

Правоохранительные органы, по информации издания, проводят проверку. Официального подтверждения случившегося пока нет.