Курган, , 18:54 — REGNUM В Кургане действует подпольный крематорий, где сжигают человеческие останки, медицинские отходы и трупы животных. Об этом сообщает Znak.com.

Об этом изданию рассказал бывший работник крематория, которого, по его словам, уволили без объяснения причин и отпускных. Расположен подпольный объект в заброшенном цехе по улице Омской, 179а. Журналисты издания выехали на место и обнаружили зловонное помещение, набитое коробками и жёлтыми мешками с маркировкой «Опасные биологические отходы категории «Б». В центре помещения стоит печь, наспех сделанная из бетонных колец. Речи о соблюдении каких-то санитарно-эпидемиологических норм здесь быть не может.

По словам информатора, утилизацией биологических отходов здесь занимается обычная семья: «Муж, жена и маленькие дети».

В пресс-службе горадминистрации Кургана сведения о подпольном крематории назвали шокирующими.

«Виновных нужно наказать так, чтобы уши отлетели», — заявил глава Кургана Андрей Потапов изданию.

В управлении Роспотребнадзора о данном объекте ничего не слышали, а прокуратура региона пообещала прокомментировать ситуацию позже.