Москва, , 18:02 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует разобраться в ситуации с получением травмы годовалым ребёнком в московском магазине. Её комментарий по данному инциденту передаёт РИА Новости.

По предварительной информации, в одном из торговых объектов на севере Москвы осколок разбившейся бутылки угодил в годовалого ребёнка. В Следственном комитете начали проверку по факту появившихся сведений.

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«Выясним, что там такое, если это какой-то несчастный случай, мы в него не внедряемся. Если каким-то образом были нарушены права ребенка или какие-то чрезвычайные обстоятельства, тогда мы этим займёмся», — цитирует агентство слова омбудсмена.

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