Трир, Германия, , 18:10 — REGNUM Истребитель F-16 потерпел крушение на западе Германии в федеральной земле Рейнланд — Пфальц. Об этом 8 октября сообщила телерадиокомпания SWR.

Авиапроисшествие произошло в округе Трир-Саарбург, пилот успел катапультироваться из падающего самолёта, его госпитализировали.

По данным полиции, истребитель принадлежит ВВС США, он приписан к авиабазе Spangdahlem, принадлежащей США.

Истребитель упал в ненаселённом районе, по предварительным данным, на земле в результате крушения самолёта никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке неизвестных злоумышленников ослепить пилота истребителя F-16 лазером при посадке.

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