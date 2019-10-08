Москва, , 17:51 — REGNUM Следователи начали проверку по информации о трамвировании годовалого ребёнка осколком разбившейся бутылки. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

В СК отметили, что проверка проводится по информации СМИ.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в одном из магазинов на севере столицы. По предварительной информации, стеклянная бутылка выпала из тележки и разбилась, а её осколок отлетел в ребёнка.

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