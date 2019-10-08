Великий Новгород, , 17:55 — REGNUM 49-летний мужчины был задержан сотрудниками полиции в Новгородской области по подозрению в хранении и выращивании конопли. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, мужчина был задержан в момент, когда он возвращался с одной из своих плантаций, где выращивал наркосодержащие растения. Автомобиль подозреваемого был досмотрен. В прицепе автомобиля были обнаружены и изъяты более 900 свежесрезанных кустов конопли.

При обыске, проведённом по месту жительства задержанного, сотрудники полиции нашли и изъяли части растений конопли, а также готовое к потреблению наркотическое средство. Общий вес изъятого составил более 22 килограммов.

Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в отношении задержанного были возбуждены два уголовных дела по фактам хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также культивирования наркосодержащих растений.

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