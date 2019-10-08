Калининград, , 17:32 — REGNUM Автомобильные воры уверены, что водители такси держат дневную выручку в салоне своих автомобилей, в связи с чем такие транспортные средства часто становятся объектом внимания преступников, а вместе с официальными такси воры взламывают машины без маркировок извозчика, которые чаще всего используются для подвоза жителей через различные мобильные приложения. Из-за этого страдают и обычные автовладельцы.

Об этом в эфире калининградской радиостанции «Комсомольская правда» рассказал начальник службы участковых уполномоченных полиции Ленинградского района Василий Маликов. Его слова цитирует сайт одноимённого калининградского издания.

По словам Маликова, правоохранительным органам известны региональные группировки, которые занимаются кражами из автомобилей, однако часто для обвинений не хватает доказательной базы, поэтому жителей он призывает оставлять свои транспортные средства на площадках, за которыми ведётся видеонаблюдение.