Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:11 — REGNUM В центральной части Шри-Ланки сорвался с обрыва автобус с детьми, сообщает 8 октября интернет-портал Ada Derana.

По предварительным данным, днём 8 октября автобус с учениками международной школы сорвался с шестиметрового обрыва.

Местная полиция заявила о 28 пострадавших детях в возрасте от шести до 15 лет. Кроме того, травмированы четверо взрослых.

Все они доставлены в местные больницы.

О погибших не сообщалось.

Причиной аварии мог быть автофургон, не уступивший дорогу автобусу с детьми.

Проводится расследование.

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