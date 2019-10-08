Шри-Джаяварденепура-Котте, 8 октября 2019, 17:11 — REGNUM В центральной части Шри-Ланки сорвался с обрыва автобус с детьми, сообщает 8 октября интернет-портал Ada Derana.
По предварительным данным, днём 8 октября автобус с учениками международной школы сорвался с шестиметрового обрыва.
Местная полиция заявила о 28 пострадавших детях в возрасте от шести до 15 лет. Кроме того, травмированы четверо взрослых.
Все они доставлены в местные больницы.
О погибших не сообщалось.
Причиной аварии мог быть автофургон, не уступивший дорогу автобусу с детьми.
Проводится расследование.
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