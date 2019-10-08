* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:00 — REGNUM Официальный представитель губернатора провинции Газни (столица провинции — г. Газни) Мохаммад Ареф Нури заявил, что на территории этого региона 43 мирных жителя, ранее похищенных боевиками движения «*Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были отпущены группировкой на свободу.

Боевики

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, освобождение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похищенных мирных жителей стало возможно благодаря посредничеству старейшин племен.

Освобожденные мирные жители были похищены боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 4 октября текущего года.

Официальный представитель губернатора провинции Газни отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию касательно освобождения мирных жителей.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.