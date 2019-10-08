Кабул, , 17:01 — REGNUM Губернатор афганской провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) Гулбаз Хан Навери заявил, что на территории этого региона в результате взрыва пострадало по меньшей мере 13 человек.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, боевики неизвестной группировки установили самодельную мину на один мотоцикл на территории уезда Балх провинции Балх.

По словам губернатора провинции Балх, среди пострадавших в результате взрыва самодельной мины числятся три афганских солдата и женщина.

Глава больницы в столице провинции заявил, что восемь мирных жителей и трое солдат, пострадавших в результате взрыва на территории уезда Балх, были доставлены в эту больницу для оказания им соответствующей помощи.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку взрыва на территории уезда Балх провинции Балх.