Илиуполи, , 17:08 — REGNUM Водитель грузовика был найден мертвым в греческом городе Илиуполи, сообщает 8 октября AMNA.

По свидетельствам очевидцев, мужчину сбил его же грузовик возле известного супермаркета.

Согласно свидетельствам граждан, водитель припарковал грузовик возле супермаркета и разгрузил груз, после чего стояночный тормоз неожиданно сорвался. Тяжелый автомобиль сдвинулся с места и наехал на водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне трагическое ДТП произошло в Германии, где водитель грузовика протаранил на светофоре восемь легковых автомобилей. Пострадали минимум десять человек.