Илиуполи, 8 октября 2019, 17:08 — REGNUM Водитель грузовика был найден мертвым в греческом городе Илиуполи, сообщает 8 октября AMNA.
По свидетельствам очевидцев, мужчину сбил его же грузовик возле известного супермаркета.
Согласно свидетельствам граждан, водитель припарковал грузовик возле супермаркета и разгрузил груз, после чего стояночный тормоз неожиданно сорвался. Тяжелый автомобиль сдвинулся с места и наехал на водителя.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне трагическое ДТП произошло в Германии, где водитель грузовика протаранил на светофоре восемь легковых автомобилей. Пострадали минимум десять человек.