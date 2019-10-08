Кабул, , 17:00 — REGNUM Официальные представители Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявили, что в результате операции, проведенной полицией в нескольких провинциях страны, была задержана группа лиц, обвиняемых в торговле и перевозке наркотических веществ.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция по задержанию подозреваемых в торговле и транспортировке наркотических веществ была проведена на территории провинций Кабул (столица провинции — г. Кабул), Герат (столица провинции — г. Герат), Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) и Фарах (столица провинции — г. Фарах).

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Афганистана, у задержанных было изъято по меньшей мере 40 килограммов наркотических веществ, главным образом гашиш и героин.

Согласно вышеупомянутому заявлению, эта операция является важным шагом на пути борьбы с производством, транспортировкой и продажей наркотических веществ на территории Афганистана.