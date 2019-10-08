Кабул, , 16:57 — REGNUM Официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Нахри-Сарадж провинции Гильменд и в пригороде столицы провинции города Лашкаргаха.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были уничтожены укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использовавшиеся ими для подготовки к нападениям на правительственные силы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.