* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:58 — REGNUM Высокопоставленный командир Национальных сил безопасности и обороны на территории провинции Бадгис (столица провинции — г. Калайи-Нау) заявил, что на территории этого региона было отбито нападение боевиков движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на один из контрольно-пропускных пунктов.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали неожиданную атаку на один из контрольно-пропускных пунктов в столице провинции городе Калайи-Нау, однако они столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сотрудников полиции. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли серьезные потери и были вынуждены отступить.

По словам высокопоставленного командира Национальных сил безопасности и обороны на территории провинции Бадгис, в ходе столкновений погибли два сотрудника полиции провинции.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.