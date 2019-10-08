Кабул, , 17:08 — REGNUM Высокопоставленный командир 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявил, что на территории провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 14 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Маиванд и Шах-Вали-Кот провинции Кандагар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были также ликвидированы два высокопоставленных командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.