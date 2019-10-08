Курган, , 16:49 — REGNUM В Кургане преподаватель колледжа набрала 66 мелких взяток на общую сумму 14 400 рублей. Женщина приговорена судом к выплате незаконно полученных денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что преподаватель русского языка и литературы Курганского государственного колледжа с февраля по июнь 2017 года через посредника получила взятки за сдачу экзамена без фактического его прохождения.

Курганский городской суд признал её виновной по ч. 1 ст. 291.2 («Получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей») и приговорил к взысканию с уже бывшего преподавателя в доход Российской Федерации денежных средств на общую сумму 14 400 рублей.