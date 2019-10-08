Москва, , 17:12 — REGNUM Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с легковым автомобилем на востоке Москвы. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП произошло в 08:00 мск 7 октября на улице Новокосинской. По предварительной информации, ребёнок восьми лет, направлявшийся в школу на велосипеде, неожиданно выехал из-за припаркованного автофургона и столкнулся с автомобилем Nissan.

В результате ДТП ребёнок получил травмы. Пострадавший был госпитализирован.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Отмечается, что велосипедистам в возрасте до 14 лет правилами дорожного движения запрещено выезжать на проезжую часть.

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