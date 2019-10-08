Кампала, , 16:28 — REGNUM Четыре военнослужащих Народных сил обороны Уганды (UPDF) погибли в результате автомобильной катастрофы.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, солдаты, чьи имена не были оглашены, погибли утром 7 октября во время выполнения задания по аресту Джимми Масааба, который разыскивается в связи с убийством Джозефа Ньерере, прораба в китайской строительной компании.

По словам очевидцев, автомобиль с военнослужащими ехал на высокой скорости для выполнения задания, однако движение на дороге было затруднено из-за стада коз, пасшегося на ней, вследствие чего водитель потерял управление и автомобиль врезался в пивной амбар. Авария стала причиной смерти четверых солдат, еще трое получили увечья.