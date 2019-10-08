Самара, , 16:06 — REGNUM На станции Безымянка в черте Самары сошли с путей два вагона грузового поезда со щебнем. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сход двух вагонов грузового поезда с щебнем без опрокидывания произошел при маневровых работах на 15 пути железнодорожной станции Безымянка Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что груз рассыпан не был, пострадавших нет. Вагоны были подняты в течение 40 минут.

Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения. По результатам данной проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.