Барселона, Испания, , 16:01 — REGNUM Российское генконсульство в Барселоне начало проверку информации, опубликованной в испанских СМИ, о гибели на Мальорке туриста из России. Заявление об этом было размещено на странице консульства в соцсети Facebook 8 октября.

Сообщается, что в компетентные органы был направлен соответствующий запрос. Кроме того, был подключен офис Почетного консула России на Балеарских островах.

«Посольство держит вопрос на контроле», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Мальорка является одним из Балеарских островов, которые расположены в Средиземном море и принадлежат Испании. Остров является популярным местом отдыха для туристов из разных стран.