Омск, , 15:46 — REGNUM Полиция проводит проверку по факту госпитализации школьника с алкогольным отравлением в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в областном УМВД.

7 октября из медучреждения в дежурную часть отдела МВД России по Таврическому району поступило сообщение о госпитализации семилетнего мальчика с отравлением спиртосодержащей жидкостью.

Установлено, что мальчик на стадионе нашёл бутылку с красной сладкой жидкостью и сделал несколько глотков. Затем он пошёл домой. Так как он шатался, на него обратили внимание проезжавшие мимо судебные приставы. Они вызвали скорую помощь.

Выяснилось, что мать мальчика состоит на профилактическом учете в ОВД как неблагополучный родитель. Она воспитывает ещё четырёх детей. Инспекторы ПДН привлекли женщину к административной ответственности.

Ребёнок находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году во Владивостоке годовалый ребёнок выпил алкогольный напиток со стола взрослых и был госпитализирован с диагнозом алкогольная интоксикация.

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