Чебоксары, , 15:29 — REGNUM Отделением дознания Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о браконьерстве. Злоумышленник был задержан при ловле раков на Суре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Перед судом предстанет 39-летний житель Нижегородской области, который попал под уголовное преследование в августе 2019 года. Он был задержан в ходе рейда сотрудниками транспортной полиции в акватории Сура за «незаконную добычу раков в период действующего полного запрета на их вылов», говорят в правоохранительном ведомстве.

В транспортной полиции отмечают, что при помощи раколовки мужчина выловил 501 рака. Причинённый государству ущерб оценён в 115 230 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Дело направлено в суд.

Отметим, в 2018 году сотрудниками линейных подразделений Чувашского ЛО МВД России на транспорте, обслуживающих объекты речного транспорта, выявлено 72 преступления, что на 13,9% больше аналогичного показателя 2017 года. Раскрыто 57 преступлений, производство приостановлено по десяти. В ходе противодействия браконьерству сотрудниками «речной» полиции выявлено 54 преступления (в 2017 году — 49), что составляет 75% от всех зарегистрированных на речном транспорте преступлений. Окончено производством 49 преступлений.