Новосибирск, , 15:27 — REGNUM После массовой драки возле Хилокского рынка в Новосибирске полиция возбудила два уголовных делах в рамках расследования инцидента, сообщает «Континент Сибирь».

Уголовные дела возбуждены по части второй ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и части второй ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Ведётся следствие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 7 октября, возле городского рынка Новосибирска произошла массовая драка с применением травматического оружия. По данным СМИ, за медицинской помощью обратились пять человек. Информация о количестве участников массовой драки также разнится — от 50 до 200 человек.

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