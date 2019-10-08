Тюмень, , 15:24 — REGNUM В Тюмени осуждён виновник пожара в элитном доме мансардного типа. Суд назначил ему наказание 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в июне 2019 года 21-летний работник, нарушив правила пожарной безопасности при проведении гидроизоляции кровли доме №10 по ул. Хохрякова, использовал открытое пламя газовой горелки в качестве источника нагрева кровельного материала и мастики. В результате чего загорелась крыша. Ущерб ТСЖ составил 2,6 млн рублей.

Гражданин признан виновным по ст. 168 УК РФ («Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнём») и приговорён к 10 месяцам исправительных работ.

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