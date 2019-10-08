Мбея, Танзания, , 15:18 — REGNUM Два человека утонули в реке после того, как под ними обрушился мост, соединяющий районы Тембела и Мвакакибете в городе Мбея. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По словам начальника полиции по области Мбея Улрича Матеи, инцидент произошел в понедельник, 7 октября в пострадавшем от наводнения городе. В момент обрушения на мосту находились четверо человек, двое из них утонули, а двое других в настоящее время числятся пропавшими без вести.

Матеи подчеркнул, что их поиски продолжаются. Один из пропавших без вести — годовалый ребенок, добавил глава района Тембела.

Исполнительный чиновник района Тембела заявил, что мост обрушился уже во второй раз. В первый раз подобный инцидент обошёлся без жертв.