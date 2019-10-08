Денвер, США, , 15:17 — REGNUM Экспериментальный китайский спутник Xinyan-1 сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американо-канадского Командования воздушно-космической обороны (NORAD).

По данным ведомства, 5 октября было зафиксировано, что космический аппарат сошел с орбиты, а затем вошел в земную атмосферу и сгорел над Южной Африкой.

По данным специализированного сайта n2yo.com, экспериментальный спутник Xinyan-1 был запущен с территории Китая в ноябре 2012 года. Официально сообщалось, что его целью будет тестирование новых космических технологий.

Как передавало ИА REGNUM, 5 октября Китай запустил со своего космодрома спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10. Ожидается, что оборудование на новом космическом аппарате позволит делать снимки земной поверхности с разрешением меньше одного метра.