Омск, , 15:03 — REGNUM Сотрудники МЧС помогают администрации Любинского городского поселения Омской области ликвидировать возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в областном главке ведомства.

В МЧС уточнили, что, согласно законодательству, тушение полигонов ТБО обязаны производить их собственники. Однако, несмотря на это, в тушении пожара принимают участие сотрудники 53-й пожарно-спасательной части по охране посёлка Любинский.

К 14:35 возгорание локализовали. Открытое горение было ликвидировано.

«Полностью ликвидировать пожар не представляется возможным из-за залегания мусора на большой глубине — до пяти метров», — говорится в сообщении ведомства.

Общее время работы огнеборцев на пожаре превысило 30 часов.

7 октября произошло повторное возгорание отходов. На месте дежурит пожарный расчёт.

Напомним, полигон ТБО Любинского городского поселения горит уже пятый день.

Любинский — рабочий посёлок в Омской области. Административный центр Любинского района. По данным из открытых источников, население посёлка — порядка 10,4 тыс. человек.

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