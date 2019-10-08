Омск, 8 октября 2019, 15:03 — REGNUM Сотрудники МЧС помогают администрации Любинского городского поселения Омской области ликвидировать возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в областном главке ведомства.
В МЧС уточнили, что, согласно законодательству, тушение полигонов ТБО обязаны производить их собственники. Однако, несмотря на это, в тушении пожара принимают участие сотрудники 53-й пожарно-спасательной части по охране посёлка Любинский.
К 14:35 возгорание локализовали. Открытое горение было ликвидировано.
«Полностью ликвидировать пожар не представляется возможным из-за залегания мусора на большой глубине — до пяти метров», — говорится в сообщении ведомства.
Общее время работы огнеборцев на пожаре превысило 30 часов.
7 октября произошло повторное возгорание отходов. На месте дежурит пожарный расчёт.
Напомним, полигон ТБО Любинского городского поселения горит уже пятый день.
Любинский — рабочий посёлок в Омской области. Административный центр Любинского района. По данным из открытых источников, население посёлка — порядка 10,4 тыс. человек.
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