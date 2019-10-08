Курган, , 15:09 — REGNUM В Кургане вынесен приговор неоднократно судимому мужчине за смерть человека, кражу и хулиганство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что ночью 9 июля 2018 года рецидивист Дмитрий Е., будучи пьяным после посещения бара, возле дома 128 по ул. Советская в Кургане подрался с незнакомым 31-летним мужчиной, которого ранил ножом в голень ноги. Потерпевший пытался скрыться в соседнем дворе, но Дмитрий Е. догнал и выстрелил в него не менее двух раз из огнестрельного оружия. В итоге потерпевший скончался.

В апреле 2019 года Дмитрий Е. после посещения бара вступил в конфликт с незнакомцем на улице и выстрелил ему в грудь из хулиганских побуждений. Помимо этого обвиняемый признан причастным к краже восьми тысяч рублей через приложение «Мобильный банк» в якобы найденном телефоне.

Хулиганство, кража, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего — за эти преступления Дмитрий Е. был приговорён судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевших с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей, процессуальные издержки и стоимость погребения умершего.

В курганских СМИ дело Дмитрия Е. подавалось как резонансное, так как по некоторым сведениям он состоял ранее в известной своей жестокостью организованной преступной группе. Сам подсудимый это отрицает, оправдывая своё знакомство с участниками данной ОПГ аргументом «вырос вместе с ними в одном районе».