Самара, , 15:56 — REGNUM Обстоятельства гибели двух человек устанавливаются в Уфе. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 октября текущего года в полицию Уфы поступило сообщение о том, что на ул. Дагестанской было обнаружено тело 32-летнего мужчины с телесными повреждениями.

В ходе оперативных мероприятий в комнате общежития, где проживал погибший мужчина, было обнаружено тело его 30-летней супруги с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, с 3 по 4 октября текущего года супруги поссорились. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил жену холодным оружием. От полученных ран женщина скончалась на месте. После этого подозреваемый свел счеты и со своей жизнью.

Отмечается, что по факту убийства 30-летней жительницы Уфы было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, которые направлен на установление всех обстоятельств произошедшего.