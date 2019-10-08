Казань, , 14:35 — REGNUM В одном из зданий управления МВД по Татарии в Казани обнаружено тело офицера полиции с признаками суицида. Об этом сообщает издание Inkazan со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МВД, мужчина был передан в руки медиков, но скончался в автомобиле скорой помощи.

По данному факту проводится служебная проверка. Кроме того, создана комиссия для установления обстоятельств произошедшего под руководством замминистра внутренних дел республики Алексея Завгороднева.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября стало известно о смерти бывшего замначальника специального управления №100 МЧС России, который находился под следствием по уголовному делу о мошенничестве и был отстранен от работы еще в конце 2018 года. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.