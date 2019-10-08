Красногорск, , 14:37 — REGNUM В Московской области для роста оперативности обнаружения лесных пожаров планируют дополнительно закупить еще семь беспилотников. Об этом 8 октября сообщает РИАМО.

Как заявил председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников, сейчас в регионе используют 38 беспилотных летательных аппаратов, в 2020 году докупят еще семь. Беспилотники используют для обнаружения очагов возгорания и их оперативной ликвидации.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области грибной сезон — 2019 продлится до наступления холодов в начале ноября.

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