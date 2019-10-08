Самара, , 14:45 — REGNUM Демонстративные и наплевательские на закон акции, такие как ночной автозаезд по Волжскому проспекту Самары, необходимо пресекать жестко и быстро. Об этом 8 октября заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном совещании в областном правительстве.

По его словам, такие акции провоцируют подростков на такие же действия, поэтому их необходимо пресекать быстро, чтобы всем было понятно, что ГИБДД не допустит безнаказанности.

Ранее СМИ сообщали о том, что полицейские установили всех собственников автомобилей, которые ехали в кортеже блоггера Гусейна Гасанова по Волжскому проспекту Самары. Их подозревают в нарушении правила дорожного движения (ПДД).