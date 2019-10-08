Вильнюс, , 14:28 — REGNUM Полиция Клайпеды расследует дело о попытке контрабанды наркотиков из Литвы в Германию, которая была пресечена благодаря законопослушности наркокурьера — 33-летний мужчина сам пришёл в полицию и передал рюкзак, в котором оказалось 19 таблеток с наркотическим веществом, ёмкость с жидкостью, предположительно, метадоном, и пакет с наркотиками растительного происхождения.

По словам мужчины, всё это он должен был доставить в Германию, однако он самостоятельно принял решение сорвать преступление и отдать посылку полиции, говорится в полицейской сводке управления в Клайпеде.

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет лиц, которые передали рюкзак курьеру и тех, кто его должен был забрать. Сам мужчина будет освобождён от уголовной ответственности, если будет доказано, что он не связан с преступниками.