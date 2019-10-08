Улан-Удэ, , 14:18 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель, подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин и убийстве одного из потерпевших. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Тело убитого было обнаружено вечером 7 октября. Второй мужчина со схожими колото-резанными ранами был доставлен в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

"По подозрению в совершении данного преступления был задержан 50-летний местный житель, который распивал спиртные напитки в компании с потерпевшими, а затем поссорился с одним из них, после чего учинил расправу», — сообщили в СКР.

По данным следствия, во время застолья между двумя собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. После чего подозреваемый сбегал домой, вернулся с ножом и расправился с обидчиком, а заодно и с мужчиной, пытавшегося его остановить. Вскоре он был задержан следственно-оперативной группой.

Расследование дела продолжается, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан подозреваемый в совершении похожего преступления в Прибайкальском районе Бурятии. На поиски 28-летнего мужчины правоохранители потратили полтора месяца.

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