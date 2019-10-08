Москва, , 14:14 — REGNUM В Москве годовалому ребёнку попал в голову осколок от бутылки. Об этом сообщает телеканал «РенТВ».

По данным СМИ, инцидент произошёл в продуктовом магазине, расположенном на Лобненской улице в Дмитровском районе на севере Москвы. Стеклянная бутылка разбилась, выпав из тележки, и её осколок отлетел в ребёнка.

Других подробностей происшествия пока нет.

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