Самара, , 14:09 — REGNUM 156 кг спортивного питания из Европы и США изъяли из продажи в одном из торговых центров Самары. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

Отмечается, что из торговли было изъято 154 упаковки спецпитания для спортсменов.

По словам начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров №1 службы таможенного контроля Самарской таможни Сергея Бибикова, все изъятое питание для спортсменов попадает в так называемый санкционный список.

Кроме этого, у продавца не было специального подтверждения Минспорта РФ, которое подтвердило бы целевое назначение данного питания для обеспечения команд сборной России.

Напомним, что спортивное питание было изъято на основании Указа президента РФ от 29 июля 2015 г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».