Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM Один из пассажиров поезда, следовавшего из Адлера в Самару, устроил дебош. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО, мужчину сняли с поезда на станции «Лихая» в Ростовской области.

«Прибывшим транспортным полицейским, начальник поезда сообщил, что один из пассажиров выражался нецензурной бранью. На замечания не реагировал», — отметили в ведомстве.

Дебоширом оказался 46-летний житель Аксая Ростовской области. В его отношении составлен протокол за совершение административного правонарушения по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство».