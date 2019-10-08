Йошкар-Ола, , 13:51 — REGNUM В Йошкар-Оле в одной из школ на уроке физкультуры 8 октября скончался восьмилетний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В школе работает следственная группа.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 16-летний школьник скончался на уроке физкультуры в одной из школ Республики Алтай.

При подтягивании на турнике молодому человеку стало плохо, он потерял сознание. Проведённые учителем физической культуры совместно со школьным фельдшером реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, мальчик скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».