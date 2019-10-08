Бишкек, , 13:51 — REGNUM В Новосибирске произошла массовая драка между выходцами из Киргизии. Поводом для нее послужил поджог автомобиля «Инфинити», передают киргизстанские СМИ.

По словам очевидцев, драка началась с конфликта двух киргизских коммерсантов, один из которых отказался платить другому за аренду склада. После этого тот прислал к первому каких-то вооруженных людей за оплатой.

Оказавшийся на месте происшествия российский полицейский был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух.

Как отмечает пресс-служба МВД Киргизии, по данному факту правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство».

Российские правоохранители задержали и допросили 25 человек, которых впоследствии отпустили, пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них госпитализированы.

В настоящее время полиция Новосибирска занимается розыском киргизстанцев, причастных к этому преступлению.