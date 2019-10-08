Самара, , 13:37 — REGNUM Полицейские установили всех собственников автомобилей, которые ехали в автоколонне по Волжскому проспекту Самары в кортеже известного блогера Гусейна Гасанова. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным пресс-службы, стражи порядка изучили все видеозаписи с камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и ЦАФАП ГУ по Самарской области.

По фактам нарушений были возбуждены административные дела.

Отмечается, что четверо жителей Самарской области уже задержаны и привлечены к административной ответственности. Остальных обязали явиться в Самарское подразделение ГИБДД УМВД РФ для составления административных протоколов.

По словам стражей порядка, в ходе разбирательства были выявлены следующие нарушения: выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством без страховки, езда с не пристегнутыми ремнями безопасности.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 6 октября колонна из 11 автомашин, передвигаясь по Волжскому проспекту Самары, массово нарушала правила дорожного движения, чем вызвала недовольство жителей города.