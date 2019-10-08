Ясногорск, , 13:30 — REGNUM Министертсо энергетики РФ сообщило сегодня, 8 октября, о проблемах на Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае. Как следует из официальной информации ведомства, там отключился второй энергоблок. Обесточенными в итоге остались некоторые воздушные линии, около 58 тыс. человек остались без электричества.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, на данный момент проблема уже решена, линии подключают к энергоснабжению.

Напомним, Харанорская ГРЭС расположена в Оловяннинском районе п. Ясногорск Забайкальского края. Установленная электрическая мощность станции составляет 665 МВт, тепловая — 329,3 Гкал/ч. предприятие работает в основном на угле Уртуйского и Харанорского угольных разрезов. Ввод в эксплуатацию состоялся 15 июля 1995 года.