Абакан, 8 октября 2019, 13:26 — REGNUM В Хакасии по поручению прокурора республики Александра Кондратьева проводится проверка информации о бездействии органов социальной службы города Абакана.
Как сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре, информация о том, что в подъезде одного из многоквартирных домов в Абакане умер 73-летний пенсионер, нуждающийся в социальной помощи, появилась ранее в местных СМИ.
В ходе проверки прокуратура намерена дать правовую оценку действиям или бездействию органов социальной поддержки населения.
Как сообщало ИА REGNUM, знаменитый в прошлом врач погибает в Барнауле на грязном диване.