Абакан, , 13:26 — REGNUM В Хакасии по поручению прокурора республики Александра Кондратьева проводится проверка информации о бездействии органов социальной службы города Абакана.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре, информация о том, что в подъезде одного из многоквартирных домов в Абакане умер 73-летний пенсионер, нуждающийся в социальной помощи, появилась ранее в местных СМИ.

В ходе проверки прокуратура намерена дать правовую оценку действиям или бездействию органов социальной поддержки населения.

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