Москва, , 13:19 — REGNUM Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на аптеку на юге Москвы. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку, расположенную на Михневской улице (район Восточное Бирюлево).

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний приезжий.

Следствие установило, что злоумышленник, скрыв лицо с помощью маски, вошел в помещение аптеки и, угрожая сотруднику предметом, похожим на нож, попытался взломать кассовый аппарат. Аптекарь успел спрятаться в подсобном помещении и стал звать на помощь. Сотрудники соседних торговых точек, услышав крики, вызвали полицию и закрыли дверь аптеки снаружи, удерживая злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан.